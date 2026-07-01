Rezekinya Sulit Putus! Inilah 8 Weton yang Dipercaya Memiliki Takdir Hidup Makmur dan Kaya raya Seumur Hidup

Ilustrasi weton yang kaya raya. (Magnific)
JawaPos.Com - Menjalani kehidupan yang makmur dan berkecukupan tentu menjadi impian setiap orang.
Dalam Primbon Jawa, rezeki tidak hanya dikaitkan dengan usaha dan kerja keras, tetapi juga dipercaya dipengaruhi oleh karakter bawaan yang tercermin dari weton kelahiran.
Beberapa weton disebut memiliki energi keberuntungan yang lebih kuat sehingga lebih mudah memperoleh peluang, membangun kekayaan, serta mempertahankan kondisi ekonomi dalam jangka panjang.
Kepercayaan tersebut telah berkembang selama berabad-abad dan masih sering menjadi bahan pembahasan hingga sekarang.
Meski tidak dapat dijadikan kepastian karena kehidupan setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor, Primbon Jawa menggambarkan bahwa sejumlah weton memiliki potensi besar untuk mencapai kemapanan apabila mampu memanfaatkan kesempatan, bekerja dengan tekun, serta mengelola rezeki secara bijaksana.
Dilansir dari kanal Youtube Ngaos Jawa, inilah delapan weton yang dipercaya memiliki takdir hidup makmur dan kaya raya seumur hidup.
1. Senin Pon
Senin Pon dikenal sebagai salah satu weton yang dipercaya memiliki pondasi rezeki yang kuat.
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