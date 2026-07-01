Tak pernah Disangka, 9 Weton Ini Hidupnya Bakal Penuh Kemakmuran Menurut Primbon Jawa

Weton wahyu kemakmuran rezeki berlimpah dan kaya raya menurut primbon Jawa (Magnific/Jcomp)
JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, keberuntungan finansial dipercaya dapat dipengaruhi oleh hari kelahiran atau yang dikenal sebagai weton.
Beberapa weton diyakini memiliki potensi besar untuk hidup dalam kemakmuran karena dianggap dinaungi energi positif.
Keberuntungan tersebut dipercaya dapat membantu seseorang mencapai kestabilan ekonomi sekaligus meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube NGAOS JAWA pada Rabu (1/7), terdapat sembilan weton yang disebut memiliki keberuntungan finansial yang sangat baik sehingga dipercaya dapat hidup penuh kemakmuran menurut Primbon Jawa.
1. Senin Pon
Weton dengan neptu 11 dari gabungan hari Senin (4) dan pasaran Pon (7) ini mencerminkan pribadi yang memiliki karisma dan kepercayaan diri tinggi. Mereka dikenal sebagai sosok yang ramah, bertanggung jawab, dan pandai dalam menguntai kata-kata.
Orang dengan hari kelahiran ini memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan cocok berkarir sebagai pengusaha atau peneliti. Rezeki mereka mengalir deras berkat kombinasi kecerdasan dan kegigihan yang mereka miliki.
2. Rabu Pahing
Kelahiran dengan neptu 16, hasil penjumlahan hari Rabu (7) dan pasaran Pahing (9), melahirkan pribadi yang hati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka dianugerahi kemampuan berbisnis yang luar biasa dengan intuisi kuat dalam mengambil keputusan finansial.
Pribadi dengan hari kelahiran ini seringkali mendapatkan kemudahan dalam setiap usaha yang dijalankan. Sifat mereka yang luwes dan mudah berbaur membuat mereka cocok bekerja di berbagai bidang.
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