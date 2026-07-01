Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 1 Juli 2026 | 21.36 WIB

Tak pernah Disangka, 9 Weton Ini Hidupnya Bakal Penuh Kemakmuran Menurut Primbon Jawa

Weton wahyu kemakmuran rezeki berlimpah dan kaya raya menurut primbon Jawa (Magnific/Jcomp) - Image

Weton wahyu kemakmuran rezeki berlimpah dan kaya raya menurut primbon Jawa (Magnific/Jcomp)

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, keberuntungan finansial dipercaya dapat dipengaruhi oleh hari kelahiran atau yang dikenal sebagai weton.

Beberapa weton diyakini memiliki potensi besar untuk hidup dalam kemakmuran karena dianggap dinaungi energi positif.

Keberuntungan tersebut dipercaya dapat membantu seseorang mencapai kestabilan ekonomi sekaligus meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube NGAOS JAWA pada Rabu (1/7), terdapat sembilan weton yang disebut memiliki keberuntungan finansial yang sangat baik sehingga dipercaya dapat hidup penuh kemakmuran menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pon

Weton dengan neptu 11 dari gabungan hari Senin (4) dan pasaran Pon (7) ini mencerminkan pribadi yang memiliki karisma dan kepercayaan diri tinggi. Mereka dikenal sebagai sosok yang ramah, bertanggung jawab, dan pandai dalam menguntai kata-kata.

Orang dengan hari kelahiran ini memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan cocok berkarir sebagai pengusaha atau peneliti. Rezeki mereka mengalir deras berkat kombinasi kecerdasan dan kegigihan yang mereka miliki.

2. Rabu Pahing

Kelahiran dengan neptu 16, hasil penjumlahan hari Rabu (7) dan pasaran Pahing (9), melahirkan pribadi yang hati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka dianugerahi kemampuan berbisnis yang luar biasa dengan intuisi kuat dalam mengambil keputusan finansial.

Pribadi dengan hari kelahiran ini seringkali mendapatkan kemudahan dalam setiap usaha yang dijalankan. Sifat mereka yang luwes dan mudah berbaur membuat mereka cocok bekerja di berbagai bidang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Terlahir Sempurna, 12 Tanggal Lahir Ditakdirkan Mencapai Puncak Kemakmuran - Image
Zodiak

Terlahir Sempurna, 12 Tanggal Lahir Ditakdirkan Mencapai Puncak Kemakmuran

Rabu, 1 Juli 2026 | 05.34 WIB

Kerja Keras Tidak Sia-sia, 6 Shio Ini Bakal Dilimpahi Rezeki dan Kemakmuran - Image
Zodiak

Kerja Keras Tidak Sia-sia, 6 Shio Ini Bakal Dilimpahi Rezeki dan Kemakmuran

Senin, 29 Juni 2026 | 04.17 WIB

Keajaiban Finansial 2026! 4 Shio Ini Berpotensi Hidup Bergelimang Uang dan Kemakmuran - Image
Zodiak

Keajaiban Finansial 2026! 4 Shio Ini Berpotensi Hidup Bergelimang Uang dan Kemakmuran

Minggu, 28 Juni 2026 | 04.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore