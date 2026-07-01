Tajir Mendadak, 4 Weton Ini Diramalkan Punya Nasib Baik di Bulan Juli

Ilustrasi Weton Siap Tajir Mendadak dan Hidup Bergelimang Harta (freepik)
JawaPos.com - Bulan Juli 2026 diperkirakan menjadi periode yang membawa keberuntungan bagi sejumlah weton tertentu.
Berdasarkan perhitungan dalam Primbon Jawa, beberapa weton diramalkan akan mengalami nasib yang sangat baik, bahkan berpotensi memperoleh rezeki besar secara tiba-tiba dari berbagai sumber yang tidak terduga.
Keberuntungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga mencakup peluang dalam pekerjaan, usaha, serta bantuan yang datang tanpa diduga sehingga dapat mempermudah perjalanan hidup menuju kemakmuran.
Mengutip dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon pada Rabu (1/7), terdapat empat weton yang disebut-sebut akan mendapatkan banyak rezeki dan berpeluang mengalami “kaya mendadak” pada bulan Juli 2026.
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1. Selasa Legi
Orang-orang yang lahir pada weton Selasa Legi memiliki karakter yang tenang, bijaksana, dan mandiri. Mereka tidak suka menonjolkan diri tetapi memiliki semangat kerja yang tinggi dan memiliki ambisi besar untuk menjadi orang sukses.
Menurut primbon Jawa, weton Selasa Legi merupakan titisan raja banyu dan raja geni yang melambangkan keseimbangan dan stabilitas pertumbuhan finansial yang berkelanjutan.
Keberuntungan mereka sering datang melalui dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Orang-orang yang ada dilingkungan mereka, baik dalam bentuk modal usaha maupun peluang bisnis.
2. Kamis Pon
Weton Kamis Pon diprediksi menjadi banyak rezeki di bulan Juli 2026. Orang yang lahir pada weton Kamis Pon memiliki sifat tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab. Sifat kuat, daya analisis yang tinggi serta pintar dalam membaca soal situasi.
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