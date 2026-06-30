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Rabbany Wanadriani
Rabu, 1 Juli 2026 | 05.34 WIB

Terlahir Sempurna, 12 Tanggal Lahir Ditakdirkan Mencapai Puncak Kemakmuran

Ilustrasi kemakmuran (Freepik) - Image

Ilustrasi kemakmuran (Freepik)

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya memiliki makna yang dapat menggambarkan karakter, potensi, hingga arah perjalanan hidup seseorang.

Beberapa tanggal lahir bahkan diyakini berkaitan dengan peluang meraih kekayaan dan kehidupan yang makmur.

Orang-orang yang lahir pada tanggal tersebut disebut memiliki perpaduan sifat dan energi yang mendukung datangnya keberuntungan, kelimpahan, serta kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan ulasan yang dikutip dari English Jagran, terdapat 12 tanggal lahir yang dipercaya memiliki potensi besar untuk mencapai puncak kemakmuran. Apakah tanggal lahir Anda termasuk di dalamnya?

1. Tanggal lahir 1 dan 19

Mereka terlahir dengan bakat alami untuk kepemimpinan, inovasi, dan individualitas.

Orang-orang ini percaya diri, karismatik, dan bertekad, mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain.

Pemikiran inovatif membuat mereka sangat cocok untuk karier di bidang kewirausahaan, kreativitas, atau memelopori ide-ide baru.

2. Tanggal 22 dan 31

Mereka akan meraih kesuksesan melalui kerja keras dan tekad.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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