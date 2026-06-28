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Rabbany Wanadriani
Senin, 29 Juni 2026 | 04.17 WIB

Kerja Keras Tidak Sia-sia, 6 Shio Ini Bakal Dilimpahi Rezeki dan Kemakmuran

ilustrasi 6 Shio yang Dilimpahi Rezeki dari Langit / freepik - Image

ilustrasi 6 Shio yang Dilimpahi Rezeki dari Langit / freepik

JawaPos.com – Kehidupan yang sejahtera menjadi impian banyak orang, meski proses untuk mencapainya sering kali membutuhkan waktu, kesabaran, dan usaha yang tidak sedikit.

Perjalanan menuju kemakmuran umumnya diwarnai dengan kerja keras, pengorbanan, serta ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan sambil menantikan peluang yang lebih baik.

Dalam kepercayaan Tiongkok, shio diyakini dapat mencerminkan aliran energi yang memengaruhi perjalanan hidup seseorang, termasuk keberuntungan dan peluang yang datang.

Mengutip Naurakom, saat ini enam shio disebut tengah berada dalam fase yang menjanjikan. Setelah melalui berbagai perjuangan, kerja keras mereka diyakini mulai membuahkan hasil dan membuka jalan menuju perubahan positif serta masa yang lebih makmur.

1. Naga

Shio Naga simbol kekuatan dan kejayaan. Mereka punya ambisi yang tinggi dan tidak pernah berhenti bermimpi besar.

Saat ini semesta membuka pintu besar untuk mereka, terutama hal karier dan finansial. 

Mereka akan mengalami lonjakan rezeki, entah melalui promosi, proyek besar, atau peluang bisnis yang datang tanpa diduga.

Selain itu, mereka akan merasakan bahwa segala perjuangan selama ini mulai terbayar.

2. Kerbau

Editor: Setyo Adi Nugroho
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