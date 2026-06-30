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Rabbany Wanadriani
Rabu, 1 Juli 2026 | 05.42 WIB

Hoki Pasti Datang, 5 Shio Ini Paling Beruntung dalam Minggu ini

Ilustrasi shio paling beruntung. (freepik) - Image

Ilustrasi shio paling beruntung. (freepik)

JawaPos.com - Menurut astrologi Tiongkok, pekan ini diperkirakan membawa angin keberuntungan bagi beberapa shio.

Mereka diyakini memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemajuan dan kesuksesan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang diyakini.

Selain itu, keberuntungan juga dipercaya dapat datang melalui kepedulian terhadap orang lain, hubungan yang semakin erat, serta semangat yang terus meningkat dalam menjalani berbagai aktivitas.

Mengutip Horoscope, berikut lima shio yang disebut paling beruntung sepanjang pekan ini. Apakah shio Anda termasuk di antaranya?

1. Kambing

Shio Kambing akan merasakan gelombang baru getaran positif minggu ini. Tugas-tugas yang selama ini Anda tunda mungkin akan mudah ditangani.

Baik itu menghubungi seseorang atau akhirnya menyelesaikan tugas, semuanya berjalan lebih baik. 

Irama yang lancar ini membantu Anda merasa lebih membumi dan penuh harapan.

2. Kerbau

Shio Kerbau siap menang, terutama dalam urusan keuangan. Fokus mantap dan tekad kuat akan terlihat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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