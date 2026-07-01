Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 1 Juli 2026 | 17.28 WIB

7 Shio Paling Beruntung Bulan Juli 2026, Rezeki Mengalir Deras dan Hoki Datang Bertubi-tubi

Ilustrasi shio yang paling beruntung. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang paling beruntung. (Magnific)

JawaPos.Com - Memasuki bulan Juli 2026, banyak orang berharap datangnya perubahan positif, terutama dalam urusan pekerjaan, usaha, dan keuangan. 

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki siklus keberuntungan yang berbeda-beda. 

Pada periode tertentu, beberapa shio diperkirakan memperoleh energi yang lebih baik sehingga peluang meraih kesuksesan, kelancaran rezeki, dan perkembangan karier menjadi semakin besar.

Prediksi shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional yang banyak dijadikan sebagai motivasi dan bahan refleksi dalam menjalani kehidupan. 

Meski tidak dapat dijadikan kepastian karena hasil akhir tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan kerja keras masing-masing individu, sejumlah shio diperkirakan memiliki peluang keberuntungan yang lebih menonjol sepanjang Juli 2026

Dilansir dari kanal Youtube Teddy Wong Msi, inilah tujuh shio yang diprediksi paling beruntung pada bulan juli.

1. Shio Naga

Shio Naga diprediksi memasuki Juli 2026 dengan energi yang sangat positif, terutama dalam bidang karier dan keuangan. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
6 Zodiak Diprediksi Banjir Rezeki pada Juli 2026, Peluang Keuangan Meningkat dan Datang Tak Terduga - Image
Zodiak

6 Zodiak Diprediksi Banjir Rezeki pada Juli 2026, Peluang Keuangan Meningkat dan Datang Tak Terduga

Rabu, 1 Juli 2026 | 04.32 WIB

6 Zodiak Diprediksi Makin Kaya Raya pada Juli 2026, Rezeki Meluas dan Peluang Finansial Kian Terbuka - Image
Zodiak

6 Zodiak Diprediksi Makin Kaya Raya pada Juli 2026, Rezeki Meluas dan Peluang Finansial Kian Terbuka

Rabu, 1 Juli 2026 | 04.13 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Awal Juli 2026: Tantangan Berubah Jadi Peluang, Karier Melesat dan Rezeki Mengalir - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Awal Juli 2026: Tantangan Berubah Jadi Peluang, Karier Melesat dan Rezeki Mengalir

Selasa, 30 Juni 2026 | 18.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore