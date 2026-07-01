7 Shio Paling Beruntung Bulan Juli 2026, Rezeki Mengalir Deras dan Hoki Datang Bertubi-tubi

Ilustrasi shio yang paling beruntung. (Magnific)
JawaPos.Com - Memasuki bulan Juli 2026, banyak orang berharap datangnya perubahan positif, terutama dalam urusan pekerjaan, usaha, dan keuangan.
Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki siklus keberuntungan yang berbeda-beda.
Pada periode tertentu, beberapa shio diperkirakan memperoleh energi yang lebih baik sehingga peluang meraih kesuksesan, kelancaran rezeki, dan perkembangan karier menjadi semakin besar.
Prediksi shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional yang banyak dijadikan sebagai motivasi dan bahan refleksi dalam menjalani kehidupan.
Meski tidak dapat dijadikan kepastian karena hasil akhir tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan kerja keras masing-masing individu, sejumlah shio diperkirakan memiliki peluang keberuntungan yang lebih menonjol sepanjang Juli 2026.
Dilansir dari kanal Youtube Teddy Wong Msi, inilah tujuh shio yang diprediksi paling beruntung pada bulan juli.
1. Shio Naga
Shio Naga diprediksi memasuki Juli 2026 dengan energi yang sangat positif, terutama dalam bidang karier dan keuangan.
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