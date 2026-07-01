4 Zodiak Paling Dominan, Selalu Sukses Mencuri Perhatian Banyak Orang

JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini memiliki sifat dominan dengan aura main character.

Mereka sangat percaya diri dalam memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Mereka adalah sosok yang berani menentukan jalan hidupnya, menjadi diri sendiri dengan apa adanya, serta tidak terlalu memperdulikan pendapat orang lain.

Menurut informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (1/7) berikut empat zodiak yang dikenal memiliki main character energy terkuat seperti layaknya di dalam film-film.

Aries

Aries memiliki banyak orang yang sangat mereka sayangi, mereka tidak akan mengorbankan impian hanya demi menyenangkan orang lain. Aries juga dikenal berani menghadapi berbagai situasi. Mereka tidak mudah takut, sehingga tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menghalangi langkah menuju impian terbesar mereka.

Leo

Leo percaya pada kemampuan dan penilaiannya sendiri. Mereka yakin bahwa pikiran dan pendapatnya layak didengar, sehingga tidak mudah goyah hanya karena komentar orang lain. Leo senang mengambil kendali dalam berbagai situasi. Mereka lebih suka menciptakan peluang dan menentukan masa depannya sendiri daripada hanya menunggu keadaan berubah.

Gemini

Gemini tidak suka terlalu lama memikirkan langkah berikutnya. Gemini lebih memilih mengikuti insting karena merasa cukup memahami arah hidupnya sendiri. Gemini akan berusaha melewatinya sampai akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Scorpio