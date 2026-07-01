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Leni Setya Wati
Rabu, 1 Juli 2026 | 19.15 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis, 2 Juli 2026: Karier Butuh Diplomasi, Asmara Perlu Saling Memberi Ruang

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.Com - Pemilik zodiak Libra diprediksi menghadapi hari yang menuntut kesabaran dan kebijaksanaan.

Beberapa situasi mungkin terasa tidak berjalan sesuai harapan, tetapi jangan biarkan hal tersebut mengganggu fokus Anda. Dengan komunikasi yang tepat dan sikap tenang, berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan lebih baik.

Meski keberuntungan belum berada di puncaknya, kondisi diperkirakan akan membaik menjelang akhir pekan. Karena itu, tetaplah optimistis dan terus melangkah menuju tujuan yang telah Anda tetapkan.

Mari simak ramalan selengkapnya untuk zodiak Libra di hari Kamis, 2 Juli 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Libra

Hubungan asmara Libra membutuhkan komunikasi yang lebih hati-hati hari ini. Pasangan atau seseorang yang Anda sukai mungkin menunjukkan sikap yang sulit dipahami sehingga memunculkan kebingungan.

Bagi Libra yang masih lajang, hindari mengambil kesimpulan terlalu cepat terhadap sikap atau tindakan seseorang. Berikan waktu agar Anda bisa mengenal mereka lebih baik sebelum membuat keputusan.

Sementara itu, Libra yang sedang menjalin hubungan atau telah menikah disarankan memberi pasangan ruang untuk menenangkan diri apabila sedang menghadapi perbedaan pendapat.

Editor: Novia Tri Astuti
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