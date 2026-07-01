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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 2 Juli 2026 | 02.07 WIB

Ramalan Zodiak Kamis 2 Juli 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces./Magnific/ freepik - Image

Ramalan zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces./Magnific/ freepik

JawaPos.com – Ramalan zodiak untuk Kamsi 2 Juli 2026, menghadirkan prediksi mengenai berbagai aspek kehidupan enam tanda bintang. Mulai dari karier, hubungan pribadi, hingga kondisi emosional, setiap zodiak diperkirakan akan menghadapi dinamika yang berbeda sepanjang hari.

Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces memperoleh gambaran mengenai peluang maupun tantangan yang mungkin muncul. Prediksi tersebut dapat menjadi pengingat untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan, menjaga komunikasi dengan orang sekitar, serta tetap fokus menghadapi aktivitas sehari-hari.

Setiap zodiak membawa pesan yang unik sesuai dengan situasi yang diperkirakan menyertainya. Meski bersifat hiburan, ramalan ini dapat dijadikan referensi untuk lebih siap menyikapi berbagai kemungkinan yang datang.

Merujuk pada ulasan Astroyogi, berikut ramalan zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

1. Libra (23 September – 22 Oktober)

Bulan yang masih berdiam di Virgo membawa dorongan kuat dalam diri untuk mencari sesuatu yang baru dan berbeda.

Melakukan perjalanan hari ini bisa menjadi cara terbaik untuk mengisi semangat dan meningkatkan rasa percaya dirimu.

Di berbagai sisi kehidupan, kamu cenderung lebih fleksibel dan santai dalam menghadapi berbagai situasi yang datang.

Namun waspadai gangguan kecil yang bisa muncul menjelang sore, dan tetaplah siap menangkap setiap peluang positif yang hadir.

2. Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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