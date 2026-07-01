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Niko Sulpriyono
Kamis, 2 Juli 2026 | 04.11 WIB

6 Zodiak Diprediksi Mendapat Kejutan Besar pada Juli 2026, Ada Peluang Rezeki, Karier, hingga Kebahagiaan

Ilustrasi Kejutan Besar (Freepik) - Image

Ilustrasi Kejutan Besar (Freepik)

JawaPos.com - Bulan Juli sering menjadi momen yang menghadirkan berbagai peluang baru bagi banyak orang. 

Dalam dunia astrologi, sejumlah zodiak dipercaya akan mengalami perubahan yang membawa kejutan menyenangkan, baik dalam urusan karier, keuangan, maupun kehidupan pribadi.

Ramalan zodiak memang tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan. 

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai hiburan sekaligus motivasi untuk tetap optimistis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot yang disampaikan dalam video tersebut, terdapat enam zodiak yang diprediksi berpotensi memperoleh kejutan besar sepanjang Juli. 

Kejutan tersebut dapat berupa hadiah, peningkatan kondisi finansial, kesempatan baru, maupun kebahagiaan dalam hubungan. 

Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (01/07).

1. Taurus

Taurus digambarkan sebagai pribadi yang pekerja keras, memiliki ambisi tinggi, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. 

Zodiak ini juga dikenal mandiri, mampu mencari peluang, dan berusaha mencapai target melalui kerja keras yang konsisten.

Dalam kehidupan pribadi, Taurus dinilai sebagai sosok yang setia kepada pasangan meskipun memiliki karakter yang menyukai kebebasan dan tidak senang dikekang. 

Editor: Hanny Suwindari
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