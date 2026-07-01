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Leni Setya Wati
Kamis, 2 Juli 2026 | 04.37 WIB

4 Zodiak Paling Hoki di Juli 2026, Rezeki Melimpah hingga Berpeluang Punya Mobil Baru Menurut Ramalan Tarot

Ilustrasi 12 Zodiak. (Freepik/ freepik) - Image

Ilustrasi 12 Zodiak. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Memasuki Juli 2026, sejumlah zodiak diprediksi akan menikmati keberuntungan yang lebih besar dibandingkan zodiak lainnya.

Mulai dari karier yang semakin bersinar, bisnis yang berkembang pesat, hingga datangnya rezeki tak terduga, berbagai peluang baik dipercaya menghampiri mereka sepanjang bulan ini.

Dalam pembacaan tarot kali ini, terdapat empat zodiak yang disebut memiliki aura keberuntungan paling kuat.

Meski demikian, ramalan ini hanyalah prediksi dan tidak dapat dijadikan kepastian. Sikap optimistis, kerja keras, serta doa tetap menjadi faktor utama dalam meraih kesuksesan.

Lantas, siapa saja zodiak-zodiak yang diramalkan akan hoki di bulan Juli ini? Simak ulasannya dilansir dari YouTube cs geteda.

1. Capricorn

Capricorn menjadi salah satu zodiak yang diprediksi memperoleh keberuntungan terbesar sepanjang Juli 2026.

Sosok Capricorn dikenal tenang, sabar, disiplin, dan selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang sebelum mengambil keputusan.

Kepribadian yang pantang menyerah serta perfeksionis dalam bekerja menjadi modal besar bagi Capricorn untuk meraih berbagai peluang.

Pada bulan ini, berbagai urusan yang sebelumnya terasa sulit diperkirakan mulai menemukan jalan keluar.

Editor: Hanny Suwindari
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