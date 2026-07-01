Bikin Merinding! 9 Weton Ini Konon Menjadi Pembawa Kekayaan, Rezekinya Mengalir Tanpa Henti

JawaPos.Com - Memiliki kehidupan yang mapan dan rezeki yang terus mengalir menjadi harapan hampir setiap orang.

Dalam Primbon Jawa, weton kelahiran dipercaya bukan hanya menggambarkan watak seseorang, tetapi juga berkaitan dengan potensi keberuntungan, perjalanan karier, hingga peluang memperoleh rezeki.

Karena itulah, beberapa weton sering disebut memiliki energi positif yang membuat pemiliknya lebih mudah menarik keberuntungan dalam kehidupan.

Kepercayaan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari budaya Jawa.

Meski tidak dapat dijadikan kepastian karena keberhasilan tetap ditentukan oleh kerja keras, doa, dan usaha, Primbon menggambarkan bahwa sejumlah weton memiliki karakter yang mendukung tercapainya kemakmuran.

Dilansir dari kanal Youtube Ngaos Jawa, inilah sembilan weton yang konon menjadi pembawa kekayaan dengan rezeki yang dipercaya mengalir tanpa henti.

1. Senin Pon