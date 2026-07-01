Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra akan merasa sangat stres karena perubahan di sekitar. Libra harus termotivasi dan terbuka terhadap perubahan. Mungkin ada beberapa saat ketika semuanya tampak sedikit tidak teratur.

Perubahan mungkin terjadi di tempat kerja, dan libra tidak mengantisipasinya. Jangan membawa stres pekerjaan ke rumah untuk mencegah perubahan suasana hati yang mengganggu kedamaian. Tetaplah tenang dan tunggu sampai kekacauan mereda hari ini.

Zodiak scorpio dapat menggunakan kemampuan kognitif dengan sebaik-baiknya untuk merencanakan masa depan. Cobalah untuk tetap berpegang pada tujuan dan semuanya akan berjalan sesuai rencana.

Jangan kehilangan kepercayaan diri, karena keyakinan akan akan membawa scorpio melangkah jauh. Scorpio akan mampu mengatasi semua rintangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 1 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu menikmati kebersamaan dengan pasangan untuk menciptakan kenangan romantis dan memperkuat hubungan. Terkait karir, bersikaplah ramah dan maju ke depan agar libra berhasil.

Sementara itu, libra akan melihat perbaikan pada kulit setelah selama ini melakukan perawatan. Terkait keuangan, kemampuan libra dalam beradaptasi akan membantu mencapai target yang diinginkan.

Cinta Libra