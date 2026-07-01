Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin sedang dalam suasana hati yang gembira. Hal ini mungkin tampak seperti momen yang ideal untuk bersukacita.

Orang-orang terdekat sagitarius mungkin juga sedang dalam suasana hati yang baik. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menyelesaikan konflik dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga dan teman-teman.

Pertemuan memungkinkan sagitarius untuk mendiskusikan perbedaan pendapat dan menyelesaikan masalah.

Zodiak capricorn mungkin mengalami kondisi keuangan yang menantang. Meskipun berusaha keras, capricorn tidak akan dapat menghemat pengeluaran hari ini. Tenanglah, karena situasi ini akan segera berakhir dan capricorn dapat memulihkan vitalitas serta energi.

Jaga keseimbangan emosi dan akal sehat untuk mengatasi situasi ini. Selain itu, pastikan untuk membuat keputusan penting karena hal itu dapat memengaruhi hari-hari capricorn di masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 1 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Nikmati kebersamaan karena ini adalah kesempatan bagi zodiak sagitarius dan pasangan untuk saling memahami dengan baik. Terkait karir, gabungkan kreativitas dan imajinasi dengan logika dan kepraktisan agar sagitarius terus berkembang.

Sementara itu, cobalah mengambil beberapa tindakan pencegahan agar sagitarius tidak berisiko mengalami cedera. Pada ranah keuangan, sagitarius akan mendapatkan imbalan berupa promosi dan diberi tanggung jawab tambahan di tempat kerja.