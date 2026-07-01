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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 1 Juli 2026 | 12.20 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Virgo. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Virgo. (Freepik)

JawaPos.com - Ambil sebagian dari pengetahuan yang telah dikumpulkan selama beberapa minggu terakhir, kemudian olah dan sebarkan, zodiak virgo. Saatnya untuk menggunakan kemampuan komunikasimu. 

Emosi virgo sangat terkait dengan tindakan, dan segala sesuatunya akan terasa jauh lebih ringan daripada beberapa hari terakhir. Tarik napas dalam-dalam dan lepaskan ketegangan yang terpendam.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 1 Juli 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Kehadiran pasangan saat ini membuat zodiak virgo menikmati keajaiban cinta. Mengenai karir, berikan yang terbaik di tempat kerja agar virgo mendapatkan promosi yang telah didambakan.

Sementara itu, jangan melakukan aktivitas yang membutuhkan kerja fisik berat untuk menghindari cedera. Terkait keuangan, gunakan keterampilan berkomunikasimu untuk mendapatkan kesepakatan bisnis yang bergengsi.

Cinta Virgo

Suasana hati yang baik dan sikap penuh perhatian, akan membuat kehidupan romantis virgo terasa sangat bahagia hari ini. Kehadiran pasangan akan memungkinkan virgo untuk menikmati keajaiban cinta. 

Selain menghadirkan rasa kagum, hal itu juga akan memberi virgo harta berharga yang selalu dapat dihargai. Lebih jauh lagi, hal itu juga akan membantu virgo mengembangkan perasaan positif tentang kehidupan.

Karir Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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