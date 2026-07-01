Ramalan Zodiak Gemini 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Perhatikan berita hari ini, zodiak gemini. Pastikan untuk memeriksa berita utama, publikasi, dan situs web independen yang tidak biasa. Pertanyakan apa yang didengar dan dibaca.

Ambil peran aktif dalam meningkatkan pengetahuan tentang dunia. Bertanggung jawablah atas kewarganegaraan dengan memperhatikan apa yang terjadi. Informasi adalah aspek penting dari kekuasaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 1 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu mengendalikan reaksi terhadap pasangan dan tidak bersikap agresif. Terkait karir, bersiaplah karena gemini mungkin akan mendapatkan kenaikan gaji atau promosi yang telah diperjuangkan.

Sementara itu, berkendaralah dengan sangat hati-hati agar gemini terhindar dari kecelakaan. Terkait keuangan, gemini perlu mengiklankan perusahaan dan layanan untuk menambah kesuksesan finansial.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini perlu memahami perbedaan antara bersikap tegas dan bersikap agresif. Gemini cenderung bersikap agresif hari ini, jadi kendalikan reaksimu terhadap pasangan.

Bersikap tegas mungkin akan memberi gemini apa yang diinginkan, tetapi bersikap agresif akan memberi kebalikannya. Pilihlah tindakanmu dengan bijak hari ini.