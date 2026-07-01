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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 1 Juli 2026 | 12.10 WIB

Ramalan Zodiak Leo 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Leo. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Leo. (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini saatnya zodiak leo beraksi. Udara terasa lebih jernih dan leo merasa seperti beban berat telah terangkat. Leo mungkin merasakan ledakan energi fisik yang tiba-tiba mendorong untuk keluar dan bersepeda jarak jauh. 

Rasakan angin yang menerpa rambut. Lepaskan emosi yang terpendam di lapangan sepak bola dalam permainan cepat bersama teman-teman, jika memungkinkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 1 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu memanfaatkan hari ini untuk memperkuat ikatan dengan mengembangkan pemahaman yang baik bersama pasangan. Terkait karir, leo akan mendapatkan dorongan dalam karir tanpa meninggalkan pekerjaan saat ini.

Sementara itu, berhati-hatilah ketika menangani api atau peralatan listrik karena kecelakaan dan cedera mungkin terjadi. Terkait keuangan, ikuti intuisi dan gunakanlah ide-idemu yang inovatif untuk menyelesaikan proyek-proyek baru.

Cinta Leo

Ini akan menjadi hari yang sangat menjanjikan karena untuk kehidupan asmara leo. Ada indikasi bahwa leo akan menikmati romansa yang penuh semangat. 

Oleh karena itu, leo harus merencanakan pertemuan yang menyenangkan dengan pasangan di tempat yang tenang. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat ikatan dengan mengembangkan pemahaman yang baik bersamanya.

Karir Leo

Editor: Hanny Suwindari
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