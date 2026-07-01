Ramalan Zodiak Aries 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak aries mungkin merasa seperti telah keluar dari kegelapan dan menuju jalan terang hari ini. Beban telah terangkat, tetapi masih ada banyak drama emosional yang perlu diselesaikan.

Berjalan-jalanlah sore ini dan tingkatkan kapasitas paru-paru serta detak jantungmu. Semakin aktif, maka semakin baik aries dapat mengatasi trauma emosional.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Rabu, 1 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus memenuhi komitmen yang telah dibuat sehingga tidak menimbulkan perselisihan dalam hubungan. Terkait karir, manfaatkanlah kesempatan dan perkembangan positif di tempat kerja untuk menumbuhkan karirmu.

Sementara itu, berhati-hatilah saat mengemudi dan pastikan menggunakan helm jika hendak bepergian. Terkait keuangan, tantangan di tempat kerja akan merangsang serta mendorong aries untuk mengajukan proposal yang akan membawa pengakuan.

Cinta Aries

Hari ini, masalah muncul dengan pasangan karena hal-hal kecil. Aries mungkin tidak dapat memenuhi komitmen yang telah dibuat, sehingga menimbulkan gesekan.

Masalah sosial akan benar-benar menjadi penyebab hari yang menantang dalam banyak hal. Pernikahan yang tidak mendapat restu dari keluarga dekat, mungkin akan menghadapi masalah.