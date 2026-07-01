Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 1 Juli 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Aries 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Aries. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Aries. (Freepik)

JawaPos.com – Zodiak aries mungkin merasa seperti telah keluar dari kegelapan dan menuju jalan terang hari ini. Beban telah terangkat, tetapi masih ada banyak drama emosional yang perlu diselesaikan. 

Berjalan-jalanlah sore ini dan tingkatkan kapasitas paru-paru serta detak jantungmu. Semakin aktif, maka semakin baik aries dapat mengatasi trauma emosional.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Rabu, 1 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus memenuhi komitmen yang telah dibuat sehingga tidak menimbulkan perselisihan dalam hubungan. Terkait karir, manfaatkanlah kesempatan dan perkembangan positif di tempat kerja untuk menumbuhkan karirmu.

Sementara itu, berhati-hatilah saat mengemudi dan pastikan menggunakan helm jika hendak bepergian. Terkait keuangan, tantangan di tempat kerja akan merangsang serta mendorong aries untuk mengajukan proposal yang akan membawa pengakuan.

Cinta Aries

Hari ini, masalah muncul dengan pasangan karena hal-hal kecil. Aries mungkin tidak dapat memenuhi komitmen yang telah dibuat, sehingga menimbulkan gesekan. 

Masalah sosial akan benar-benar menjadi penyebab hari yang menantang dalam banyak hal. Pernikahan yang tidak mendapat restu dari keluarga dekat, mungkin akan menghadapi masalah.

Karir Aries

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 1 Juli 2026 | 11.40 WIB

Ramalan Zodiak Libra 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 1 Juli 2026 | 11.35 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 1 Juli 2026 | 11.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore