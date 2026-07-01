Ramalan Zodiak Capricorn 1 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak capricorn mungkin mengalami kondisi keuangan yang menantang. Meskipun berusaha keras, capricorn tidak akan dapat menghemat pengeluaran hari ini.
Tenanglah, karena situasi ini akan segera berakhir dan capricorn dapat memulihkan vitalitas serta energi.
Jaga keseimbangan emosi dan akal sehat untuk mengatasi situasi ini. Selain itu, pastikan untuk membuat keputusan penting karena hal itu dapat memengaruhi hari-hari capricorn di masa depan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 1 Juli 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn memiliki kesempatan untuk menyerahkan hati kepada seseorang yang istimewa. Terkait karir, capricorn akan menerima pengakuan atas semua kerja keras yang telah dilakukan di tempat kerja.
Sementara itu, berhati-hatilah agar tidak bertindak gegabah di jalan untuk menghindari kecelakaan. Terkait keuangan, pastikan menguasai semua proyek dan jangan melewatkan keputusan untuk mengatasi situasi sulit saat bekerja.
Cinta Capricorn
Hari ini, capricorn berkesempatan untuk menyerahkan hati dan jiwa kepada seseorang yang istimewa. Namun, dibutuhkan inisiatif yang berani untuk membuat ini sukses sepenuhnya.
Oleh karena itu, sampaikan perasaan yang sebenarnya kepada pasangan. Pastikan pasanganmu merasakan hal yang sama dan ini bukanlah hubungan sepihak.
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