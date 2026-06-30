6 Shio Ini Disebut-sebut Rajanya Hoki, Bakal Kaya Raya Seumur Hidupnya

JawaPos.com - Sebanyak enam shio diprediksi akan memiliki keberuntungan besar dalam hal keuangan dan rezeki yang terus mengalir.

Mereka diyakini mampu menarik kemakmuran berkat kombinasi antara kerja keras, usaha yang konsisten, serta dukungan energi keberuntungan yang menyertainya.

Berdasarkan ulasan yang dikutip dari Naurakom, keenam shio ini disebut sebagai pemilik “hoki” terbaik dan dipercaya akan hidup bergelimang rezeki sepanjang hayat. Apakah Anda termasuk di dalamnya?

1. Kambing

Shio Kambing dikenal karena kedamaian dan kreativitas.

Aliran rezeki yang melimpah datang dari keberhasilan proyek kreatif kolaborasi yang harmonis atau bahkan hobi.

Namun, mereka perlu memanfaatkan rezeki dengan tetap menjaga keseimbangan batin dan menginspirasi orang lain.

2. Kelinci

Shio Kelinci dengan sifat lembut dan kecerdasan emosional menjadi salah satu penerima aliran rezeki.