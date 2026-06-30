Dompet Makin Tebal! 4 Shio Ini Diprediksi Paling Beruntung dengan Rezeki Melimpah Sepanjang Juli 2026

JawaPos.Com - Memasuki bulan Juli 2026, banyak orang berharap kondisi keuangan mereka semakin membaik.

Harapan memperoleh tambahan penghasilan, bonus, peluang usaha, hingga perkembangan karier menjadi salah satu target yang ingin dicapai agar kondisi finansial semakin stabil.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya sedang memasuki periode yang membawa energi keberuntungan lebih kuat dibandingkan shio lainnya.

Berbagai penafsiran menyebutkan bahwa ada shio yang berpotensi memperoleh rezeki dari berbagai arah.

Peluang tersebut bisa datang melalui kenaikan penghasilan, promosi jabatan, keuntungan usaha, proyek baru, maupun kesempatan lain yang memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan budaya yang tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.

Rezeki tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan melihat peluang, kedisiplinan, dan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan.