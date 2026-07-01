Rezekinya Deras, 8 Weton Ini Diberkahi Keberuntungan yang Tak Disangka-sangka

Weton Beruntung Seumur Hidup Menurut Primbon Jawa, Punya Aura Kemenangan Sejak Lahir dan Daya Tarik Kuat (Freepik)
JawaPos.com – Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, weton diyakini memiliki kaitan dengan perjalanan hidup seseorang, termasuk peluang memperoleh rezeki dan keberuntungan.
Dari berbagai perpaduan hari lahir dan pasaran, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki potensi keberuntungan lebih besar sehingga rezekinya mengalir dari berbagai sumber.
Pemilik weton tersebut diyakini lebih mudah memperoleh kesempatan dalam mencari penghasilan, mengembangkan usaha, hingga meraih kesuksesan dalam berbagai bidang.
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Ketika menghadapi hambatan, mereka juga dipercaya mampu menemukan solusi atau jalan keluar yang datang tanpa diduga.
Karena itulah, weton-weton ini sering dikaitkan dengan energi positif yang dipercaya membawa kehidupan yang lebih makmur.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Gading Tunggal , terdapat delapan weton yang disebut memiliki keberuntungan besar dengan aliran rezeki yang deras menurut Primbon Jawa.
Pribadi kelahiran Senin Wage terkenal memiliki semangat juang tinggi terutama dalam upaya mencari nafkah dan meningkatkan taraf kehidupan mereka.
Mereka bukanlah tipe yang bergantung pada keberuntungan, melainkan lebih meyakini kekuatan usaha konsisten dan kesabaran dalam menjalani proses kehidupan.
Ketekuanan dan sikap pantang menyerah menjadi kunci utama yang mengantarkan mereka pada kesuksesan dalam hidup.
Di balik kegigihan tersebut, mereka dianugerahi jiwa analitis yang tajam, mampu mempertimbangkan segala aspek dengan matang sebelum mengambil keputusan penting.
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