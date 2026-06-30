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Leni Setya Wati
Selasa, 30 Juni 2026 | 21.57 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Rabu, 1 Juli 2026: Emosi Masa Lalu Muncul, Hubungan Butuh Komunikasi

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Gemini diperkirakan akan menghadapi hari yang penuh refleksi. Beberapa emosi atau kenangan dari masa lalu bisa kembali muncul dan memengaruhi suasana hati.

Jangan mengabaikan perasaan tersebut, tetapi cobalah mengelolanya dengan cara yang sehat agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Di sisi lain, kondisi fisik yang terasa mudah lelah menjadi sinyal bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dengarkan kebutuhan tubuh dan jangan memaksakan diri melakukan aktivitas yang terlalu berat.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan selengkapnya untuk para pemilik zodiak Gemini.

Cinta Gemini

Bagi Gemini yang telah memiliki pasangan, hubungan asmara membutuhkan perhatian lebih. Jika selama ini Anda merasa bukan lagi menjadi prioritas pasangan, jangan memendam perasaan tersebut.

Bangun komunikasi yang jujur agar kesalahpahaman tidak semakin besar dan hubungan tetap dapat dipertahankan.

Sementara itu, Gemini yang masih lajang sebaiknya berhati-hati saat menjalin kedekatan dengan seseorang. Perbedaan pendapat berpotensi memicu pertengkaran jika tidak disikapi dengan kepala dingin.

Editor: Novia Tri Astuti
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