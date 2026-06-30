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Dhiaz Asihing Pamartany
Rabu, 1 Juli 2026 | 05.25 WIB

Ramalan Zodiak Leo Minggu Ini 1 hingga 7 Juli 2026: Rezeki Tak Terduga Datang, tapi Waspada Pengeluaran dan Emosi yang Meningkat

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Minggu ini bisa menjadi periode yang penuh kejutan bagi Leo. Peluang mendapatkan keuntungan atau rezeki tak terduga terbuka lebar, tetapi Anda perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Kesalahan kecil atau keputusan yang terburu-buru justru berpotensi menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Memasuki periode 1–7 Juli 2026, Leo diprediksi menghadapi situasi yang cukup dinamis.

Di satu sisi, ada kesempatan untuk memperoleh hal-hal positif yang tidak terduga. Namun di sisi lain, tekanan pekerjaan, pengeluaran yang meningkat dan kondisi emosi yang kurang stabil bisa menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan bijaksana.

Berikut ramalan lengkap zodiak Leo pada minggu awal bulan Juli 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Leo diperkirakan akan menghadapi beban kerja yang lebih besar dari biasanya. Tugas yang menumpuk dan target yang harus segera diselesaikan dapat membuat Anda merasa tertekan.

Karena itu, kesabaran menjadi kunci utama minggu ini. Hindari terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan dan fokuslah pada satu tugas dalam satu waktu. Dengan pengelolaan waktu yang baik, hasil kerja Anda tetap dapat memuaskan.

2. Asmara

Kehidupan asmara Leo membutuhkan perhatian lebih selama minggu ini. Perasaan yang tidak menentu atau tekanan dari luar dapat membuat Anda lebih mudah meluapkan emosi kepada pasangan.

Jika tidak dikendalikan, hal ini berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan.

Cobalah untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dan hindari membahas masalah saat suasana hati sedang kurang baik.

3. Keuangan

Dari sisi keuangan, Leo memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tidak terduga. Namun, kondisi ini juga diiringi kemungkinan meningkatnya pengeluaran yang tidak direncanakan.

Selain itu, ada risiko kehilangan uang akibat kurang teliti dalam mengelola keuangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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