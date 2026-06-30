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Rabbany Wanadriani
Selasa, 30 Juni 2026 | 21.09 WIB

4 Shio Ini Disinyalir Punya Energi Negatif, Perlu Waspada Sepanjang Minggu Depan

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam ramalan astrologi Tiongkok, pekan mendatang diperkirakan membawa sejumlah tantangan emosional dan mental bagi beberapa shio tertentu.

Situasi seperti salah paham, kecenderungan overthinking, hingga perbedaan ritme dalam berinteraksi dapat memicu stres maupun konflik.

Karena itu, sikap sabar, perhatian pada diri sendiri, serta kemampuan untuk menerima alur keadaan menjadi kunci agar keseimbangan tetap terjaga.

Mengutip Horoscope, berikut empat shio yang diprediksi akan menghadapi energi kurang menguntungkan dan perlu lebih waspada pada minggu depan.

1. Tikus

Pesona alami dan kecerdasan shio Tikus mungkin tidak cukup untuk menghindari beberapa masalah pada minggu depan.

Kesalahpahaman atau terlalu banyak berpikir dapat menguras energi mental dan menciptakan stres yang tidak perlu. 

Berusaha terlalu keras untuk mengendalikan setiap situasi justru akan mempersulit keadaan.

Cara terbaik untuk mengatasinya adalah melonggarkan ekspektasi, mengikuti arus, dan membiarkan segala sesuatunya berjalan secara alami.

2. Ular

Editor: Setyo Adi Nugroho
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