8 Hal yang Dilakukan Orang-Orang Sukses di Hari Minggu yang Mempersiapkan Mereka untuk Minggu Depan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi banyak orang, hari Minggu identik dengan waktu untuk beristirahat sebelum kembali menghadapi rutinitas. Namun, menurut berbagai temuan dalam psikologi, orang-orang yang berprestasi tinggi dan memiliki produktivitas yang konsisten memanfaatkan hari Minggu bukan hanya untuk bersantai, tetapi juga untuk mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan fisik menghadapi minggu yang akan datang.

Persiapan tersebut bukan berarti mereka bekerja tanpa henti. Sebaliknya, mereka menciptakan keseimbangan antara pemulihan energi dan perencanaan yang matang.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (18/6), terdapat delapan kebiasaan yang sering dilakukan orang-orang sukses di hari Minggu berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Melakukan Refleksi terhadap Minggu yang Telah Berlalu

Psikologi positif menunjukkan bahwa refleksi diri membantu seseorang memahami apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Orang-orang sukses meluangkan waktu untuk mengevaluasi pencapaian, tantangan, dan pelajaran yang mereka dapatkan selama seminggu terakhir.

Mereka tidak fokus pada kesalahan semata, melainkan melihat pengalaman sebagai bahan pembelajaran. Kebiasaan ini meningkatkan kesadaran diri (self-awareness), yang merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan jangka panjang.

Pertanyaan yang biasanya mereka ajukan kepada diri sendiri antara lain:

Apa pencapaian terbaik saya minggu ini?

Tantangan apa yang paling sulit?

Apa yang bisa saya lakukan lebih baik minggu depan?

Dengan refleksi yang rutin, mereka mampu terus berkembang tanpa terjebak dalam penyesalan.