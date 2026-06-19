Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 20 Juni 2026 | 00.44 WIB

8 Hal yang Dilakukan Orang-Orang Sukses di Hari Minggu yang Mempersiapkan Mereka untuk Minggu Depan Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang merencanakan minggu depan secara rutin (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang merencanakan minggu depan secara rutin (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Bagi banyak orang, hari Minggu identik dengan waktu untuk beristirahat sebelum kembali menghadapi rutinitas. Namun, menurut berbagai temuan dalam psikologi, orang-orang yang berprestasi tinggi dan memiliki produktivitas yang konsisten memanfaatkan hari Minggu bukan hanya untuk bersantai, tetapi juga untuk mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan fisik menghadapi minggu yang akan datang.

Persiapan tersebut bukan berarti mereka bekerja tanpa henti. Sebaliknya, mereka menciptakan keseimbangan antara pemulihan energi dan perencanaan yang matang.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (18/6), terdapat delapan kebiasaan yang sering dilakukan orang-orang sukses di hari Minggu berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Melakukan Refleksi terhadap Minggu yang Telah Berlalu

Psikologi positif menunjukkan bahwa refleksi diri membantu seseorang memahami apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Orang-orang sukses meluangkan waktu untuk mengevaluasi pencapaian, tantangan, dan pelajaran yang mereka dapatkan selama seminggu terakhir.

Mereka tidak fokus pada kesalahan semata, melainkan melihat pengalaman sebagai bahan pembelajaran. Kebiasaan ini meningkatkan kesadaran diri (self-awareness), yang merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan jangka panjang.

Pertanyaan yang biasanya mereka ajukan kepada diri sendiri antara lain:

Apa pencapaian terbaik saya minggu ini?
Tantangan apa yang paling sulit?
Apa yang bisa saya lakukan lebih baik minggu depan?

Dengan refleksi yang rutin, mereka mampu terus berkembang tanpa terjebak dalam penyesalan.

2. Merencanakan Minggu Depan secara Jelas

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Orang yang Membaca Ulang Buku Menunjukkan 9 Kebiasaan Mental yang Tidak Umum Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Membaca Ulang Buku Menunjukkan 9 Kebiasaan Mental yang Tidak Umum Ini Menurut Psikologi

Jumat, 19 Juni 2026 | 04.02 WIB

11 Kebiasaan Orang IQ Tinggi yang Terlihat Malas tapi Secara Psikologi Justru Menyembuhkan Otak - Image
Kepribadian

11 Kebiasaan Orang IQ Tinggi yang Terlihat Malas tapi Secara Psikologi Justru Menyembuhkan Otak

Kamis, 18 Juni 2026 | 15.58 WIB

10 Tanda Orang Sengsara yang Terlihat dari Kebiasaan Negatif yang Terlalu Mereka Pedulikan Secara Psikologi - Image
Kepribadian

10 Tanda Orang Sengsara yang Terlihat dari Kebiasaan Negatif yang Terlalu Mereka Pedulikan Secara Psikologi

Kamis, 18 Juni 2026 | 14.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore