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Rabbany Wanadriani
Selasa, 30 Juni 2026 | 18.53 WIB

Keberuntungan Berpihak, 10 Tanggal Lahir Ini Paling Bersinar di Tahun 2026

Ilustrasi Keberuntungan Besar Menghampiri (pch.vector/magnific) - Image

Ilustrasi Keberuntungan Besar Menghampiri (pch.vector/magnific)

JawaPos.com – Berdasarkan prediksi numerologi, tahun 2026 diperkirakan membawa peluang dan keberuntungan yang lebih besar bagi pemilik beberapa tanggal lahir tertentu.

Mereka diyakini akan menikmati berbagai hal positif, mulai dari rezeki yang melimpah, kondisi finansial yang semakin baik, hingga kemandirian dalam menjalani kehidupan.

Selain itu, mereka juga diprediksi mampu meraih kemajuan dalam karier, membangun hubungan yang harmonis, serta menampilkan kreativitas yang semakin berkembang.

Mengutip AstroTalk, berikut daftar 10 tanggal lahir yang diperkirakan akan dinaungi keberuntungan sepanjang tahun 2026.

1. Tanggal lahir 1, 10, 19, 28

Mereka yang lahir pada tanggal-tanggal ini akan mengalami perubahan besar dalam hidup di tahun 2026.

Mereka akan menerima berkah alam semesta yang tak terbatas, kesuksesan, kekayaan, stabilitas keuangan, dan banyak lagi.

Akan ada banyak sumber pendapatan yang menunggu.

Tahun depan mereka akan tumbuh, bersinar, dan memancarkan aura positif.

2. Tanggal lahir 6, 15, 24

Editor: Setyo Adi Nugroho
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