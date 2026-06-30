4 Zodiak Manipulatif yang Mampu Sembunyikan Red Flag, Menutupi Diri Demi Membuat Pasangan Jatuh Hati

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak akan langsung menunjukkan kepribadian mereka yang sebenarnya sejak awal berkenalan.
Mereka tidak suka menyimpan banyak rahasia dari pasangannya. Namun, ada juga zodiak yang cenderung menyembunyikan red flag atau sisi kurang baiknya di awal hubungan.
Mengutip informasi dari laman collective.worl (30/6) berikut empat zodiak yang paling ahli menyembunyikan sisi red flagnya.
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Taurus
Taurus tidak akan menurunkan pertahannya begitu saja atau menurunkan seluruh sisi kepribadiannya sejak awal. Mereka cenderung menyimpan sebagian dari diri mereka terlebih dahulu. Jika ternyata hubungan tersebut tidak baik untuk anda. Anda berhak memilih pergi demi kebaikan diri sendiri.
Capricorn
Capricorn akan membuka diri sedikit demi sedikit seiring bertambahnya rasa percaya diri. Itulah sebabnya red flag pada capricorn cukup sulit terlihat di awal hubungan. Mereka tidak mudah lengah atau merasa terlalu nyaman karena takut hatinya terluka.
Gemini
Gemini sangat ahli mencairkan suasana, keluar dari situasi yang canggung, dan meninggalkan kesan pertama yang menyenangkan. Mereka tidak ingin membuka semua kartu sejak awal atau mengungkap terlalu banyak tentang diri mereka terlalu cepat.
Scorpio
Scorpio lebih senang mengajukan pertanyaan daripada menjawab pertanyaan. Sikap misterius ini memang bisa terasa menarik di awal hubungan. Scorpio baru akan menunjukkan diri mereka yang sebenarnya tanpa banyak filter saat sudah benar-benar percaya.
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