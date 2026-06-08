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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 8 Juni 2026 | 18.19 WIB

4 Zodiak yang Paling Sulit Menghadapi Fase After Breakup, Miliki Hati Paling Sensitif dan Mudah Terluka

Ilustrasi situasi after breakup (Magnific) - Image

Ilustrasi situasi after breakup (Magnific)

JawaPos.com - Beberapa zodiak memiliki hati yang keras. Mereka takut saat menghadapi penolakan atau pengalaman yang menyakitkan.

Zodiak ini cenderung overthinking terhadap patah hati yang pernah mereka alami. Mereka sulit saat melepaskan mantan, ataupun kenangan di masa lalu.

Mengutip dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang paling sulit menghadapi fase-fase after breakup karena mereka memiliki hati yang paling sensitif

1. Cancer

Cancer berharap semoga hubungan mereka menjadi yang terakhir dan mampu bertahan lama. Cancer merasa sedih karena telah menginvestasikan begitu banyak waktu, tenaga, dan perasaan pada orang yang ternyata bukan tujuan utama.  Mereka bisa berada di dalam penyangkalan cukup lama sebelum akhirnya menerima bahwa orang tersebut benar-benar pergi.

2. Pisces

Pisces sering kali tidak tahu bagaimana menghadapi gelombang emosi yang datang. Mereka akan terus mengingat apa yang terjadi dengan memutar ulang kenangan, mendengarkan lagu sedih, atau membaca kembali pesan dan melihat foto-foto lama.

3. Taurus

Taurus juga rentan mengalami keraguan terhadap diri sendiri. Mereka bisa menyalahkan diri dan meragukan perasaan mantan mereka selama ini. Meskipun berhasil move on, Taurus membutuhkan proses yang sangat lama untuk bangkit dari patah hati.

4. Scorpio 

Editor: Candra Mega Sari
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