4 Zodiak yang Paling Sulit Menghadapi Fase After Breakup, Miliki Hati Paling Sensitif dan Mudah Terluka

Ilustrasi situasi after breakup (Magnific)
JawaPos.com - Beberapa zodiak memiliki hati yang keras. Mereka takut saat menghadapi penolakan atau pengalaman yang menyakitkan.
Zodiak ini cenderung overthinking terhadap patah hati yang pernah mereka alami. Mereka sulit saat melepaskan mantan, ataupun kenangan di masa lalu.
Mengutip dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang paling sulit menghadapi fase-fase after breakup karena mereka memiliki hati yang paling sensitif.
Baca Juga:4 Zodiak yang Membutuhkan Sosok yang Setara dalam Hubungan, Mencari Pasangan yang Memberikan Effort Sama
1. Cancer
Cancer berharap semoga hubungan mereka menjadi yang terakhir dan mampu bertahan lama. Cancer merasa sedih karena telah menginvestasikan begitu banyak waktu, tenaga, dan perasaan pada orang yang ternyata bukan tujuan utama. Mereka bisa berada di dalam penyangkalan cukup lama sebelum akhirnya menerima bahwa orang tersebut benar-benar pergi.
2. Pisces
Pisces sering kali tidak tahu bagaimana menghadapi gelombang emosi yang datang. Mereka akan terus mengingat apa yang terjadi dengan memutar ulang kenangan, mendengarkan lagu sedih, atau membaca kembali pesan dan melihat foto-foto lama.
3. Taurus
Taurus juga rentan mengalami keraguan terhadap diri sendiri. Mereka bisa menyalahkan diri dan meragukan perasaan mantan mereka selama ini. Meskipun berhasil move on, Taurus membutuhkan proses yang sangat lama untuk bangkit dari patah hati.
4. Scorpio
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"