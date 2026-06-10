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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 11 Juni 2026 | 00.02 WIB

4 Zodiak yang Tidak Tega Menyakiti Hati Seseorang, Lebih Rela Melihat Hatinya Hancur Daripada Menjadi Sebab Patah Hati Orang Lain

Ilustrasi seseorang yang baik hati/freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang baik hati/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak akan langsung berbicara terus terang.

Mereka akan menyampaikan kenyataannya secepat mungkin karena percaya bahwa pasangannya berhak mengetahui kebenarannya.

Mereka lebih rela hatinya sendiri yang terluka daripada menjadi sebab patah hatinya orang lain.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang tidak pernah tega menyakiti perasaan orang lain. 

Pisces akan berusaha mempertahankan hubungan selama mungkin meskipun sebenarnya sudah tidak bahagia. Pisces sering bersikap mengambil semua rasa sakit itu dan menanggungnya sendirian, tetapi mereka tahu hal tersebut tiddak mungkin dilakukan.

Libra adalah sosok yang mudah jatuh cinta. Mereka memahami bahwa hubungan yang indah juga bisa hancur. Mereka tidak ingin memulai perpisahan terasa sangat berat bagi libra karena mereka tahu bahwa pasangannya mungkin tidak akan percaya saat mereka mengatakan bahwa perpisahan itu bukan karena ada yang salah dengan dirinya.

Aries ingin hidup terasa menyenangkan dan penuh energi. Aries memang blak-blakan tapi mereka berusaha menghindari air mata terjatuh. Aries terkadang memilih untuk menghilang atau menjauh daripada harus menghadapi percakapan soal perpisahan.

Cancer sering kesulitan menerima bahwa perasaannya juga penting dan bahwa mereka berhak mendapatkan cinta yang luar biasa. Cancer sering melupakan bahwa hubungan toxic hanya akan membuat perasaan mereka terluka berulang kali. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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