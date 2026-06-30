Karier Melejit Keuangan Aman! 4 Zodiak Ini Diramal Paling Beruntung Sepanjang Juli 2026

JawaPos.com - Memasuki Juli 2026, banyak orang penasaran apakah bulan ini akan membawa perubahan positif dalam hidup mereka.

Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki peluang, tantangan, dan energi yang berbeda di setiap periode.

Meski bukan sebuah kepastian, ramalan zodiak sering kali dijadikan motivasi untuk menjalani hari dengan lebih optimis.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot, ada empat zodiak yang diprediksi paling beruntung sepanjang Juli 2026.

Keberuntungan ini tidak hanya soal keuangan, tetapi juga mencakup peluang karier, hubungan asmara, kesehatan, hingga kesempatan emas yang sebelumnya sulit didapatkan.

Melansir dari kanal YouTube cs geteda, berikut adalah empat zodiak yang diperkirakan paling beruntung pada Juli 2026:

1. Capricorn

Capricorn menjadi salah satu zodiak yang diprediksi menikmati keberuntungan terbesar sepanjang Juli 2026.

Karakter Capricorn yang disiplin, tekun, sabar, dan pantang menyerah dinilai menjadi modal utama untuk meraih berbagai peluang yang datang.