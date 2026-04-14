Ramalan Zodiak Leo 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak leo mungkin mendapati bahwa apa yang begitu ringan dan aktif kemarin, akan menemui hambatan pada hari ini. Tampaknya, leo tiba-tiba menemui tembok penghalang terkait beberapa proyek yang dikerjakan saat ini.
Tiba-tiba, ada nada yang lebih terkendali sehingga leo mungkin kehilangan sedikit momentum yang berharga. Gunakan waktu ini untuk mundur dan menilai kembali kebijaksanaan arahmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 30 Juni 2026.
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Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu mengungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari kepedulianmu. Terkait karir, gunakan kemampuanmu untuk mencapai tujuan dan jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan.
Sementara itu, berhati-hatilah saat melakukan aktivitas karena cedera ringan mungkin terjadi hari ini. Terkait keuangan, ikuti intuisi dan gunakanlah ide-idemu yang inovatif untuk menyelesaikan proyek-proyek baru.
Cinta Leo
Pastikan leo menjadi teman yang setia dan baik bagi pasangan. Jika memungkinkan, ungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari bahwa leo peduli padanya.
Bersenang-senanglah berbagi momen yang penuh kasih sayang bersama. Inilah saatnya leo memelihara hubungan cinta yang sedang berjalan.
Karir Leo
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