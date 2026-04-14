Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 30 Juni 2026 | 11.20 WIB

Ramalan Zodiak Leo 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin mendapati bahwa apa yang begitu ringan dan aktif kemarin, akan menemui hambatan pada hari ini. Tampaknya, leo tiba-tiba menemui tembok penghalang terkait beberapa proyek yang dikerjakan saat ini. 

Tiba-tiba, ada nada yang lebih terkendali sehingga leo mungkin kehilangan sedikit momentum yang berharga. Gunakan waktu ini untuk mundur dan menilai kembali kebijaksanaan arahmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 30 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu mengungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari kepedulianmu. Terkait karir, gunakan kemampuanmu untuk mencapai tujuan dan jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan.

Sementara itu, berhati-hatilah saat melakukan aktivitas karena cedera ringan mungkin terjadi hari ini. Terkait keuangan, ikuti intuisi dan gunakanlah ide-idemu yang inovatif untuk menyelesaikan proyek-proyek baru.

Cinta Leo

Pastikan leo menjadi teman yang setia dan baik bagi pasangan. Jika memungkinkan, ungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari bahwa leo peduli padanya. 

Bersenang-senanglah berbagi momen yang penuh kasih sayang bersama. Inilah saatnya leo memelihara hubungan cinta yang sedang berjalan.

Karir Leo

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Virgo 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 30 Juni 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 30 Juni 2026 | 11.10 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 30 Juni 2026 | 11.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore