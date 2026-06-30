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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 30 Juni 2026 | 12.40 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)

JawaPos.com - Akhirnya, inilah hari dimana zodiak leo berhenti menunda hal-hal yang sudah lama tertunda, mengambil keputusan penting, dan membuat perubahan besar dalam hidup. 

Hari ini tepat bagi leo untuk melakukannya. Pada bidang profesional, leo akan berhasil mengubah rutinitas yang membosankan dan meluangkan waktu untuk bersama orang-orang terkasih.

Zodiak virgo mungkin merasa ceria dan percaya diri sekarang. Virgo mungkin sedang bersemangat untuk mewujudkan ide-ide yang telah lama ditunggu-tunggu. 

Virgo tidak sabar terhadap penundaan dan akan mempertimbangkan pilihan yang memberikan hasil. Manfaatkan energi ini untuk keuntunganmu dan selesaikan semua urusan yang belum selesai.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 30 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu mengungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari kepedulianmu. Terkait karir, gunakan kemampuanmu untuk mencapai tujuan dan jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan.

Sementara itu, berhati-hatilah saat melakukan aktivitas karena cedera ringan mungkin terjadi hari ini. Terkait keuangan, ikuti intuisi dan gunakanlah ide-idemu yang inovatif untuk menyelesaikan proyek-proyek baru.

Cinta Leo

Pastikan leo menjadi teman yang setia dan baik bagi pasangan. Jika memungkinkan, ungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari bahwa leo peduli padanya. 

Editor: Hanny Suwindari
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