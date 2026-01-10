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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 30 Juni 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo&nbsp;(freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo&nbsp;(freepik)

JawaPos.com - Kecepatan zodiak virgo kemungkinan akan sedikit melambat dibandingkan kemarin. Manfaatkan waktu ini untuk merencanakan dan menstabilkan keadaan. Virgo telah bekerja keras di lapangan. 

Sekarang, berhentilah dan evaluasi apa yang telah dicapai. Lakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah dan jangan terburu-buru. Bersabarlah dan segala sesuatunya akan datang dengan sendirinya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 30 Juni 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo dan pasangan perlu menikmati kebersamaan dengan merencanakan perjalanan wisata ke tempat yang tenang. Mengenai karir, virgo akan sukses ketika memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan publik.

Sementara itu, tetaplah berolahraga dan berlatih di gym, dan jangan lupa memerhatikan persendianmu. Terkait keuangan, gunakan keterampilan berkomunikasimu untuk mendapatkan kesepakatan bisnis yang bergengsi.

Cinta Virgo

Virgo mungkin akan terpesona oleh kepribadian pasangan yang kuat. Untuk menikmati kebersamaan, rencanakan perjalanan wisata yang menyenangkan ke tempat yang tenang dan tidak mengganggu. 

Hal ini akan memungkinkan kalian berdua untuk saling mengenal lebih baik. Selain itu, ini juga akan mendorong kalian berdua menghindari kebosanan dan memberikan semangat baru dalam hubungan.

Karir Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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