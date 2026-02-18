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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 30 Juni 2026 | 11.00 WIB

Ramalan Zodiak Aries 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Aries. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Aries. (Freepik)

JawaPos.com – Perjalanan zodiak aries kemarin mungkin akan menemui beberapa hambatan hari ini. Sifat aries yang suka melamun, bertentangan dengan sifat yang terencana dan stabil. Konflik kepentingan ini dapat menciptakan ketegangan yang sulit diatasi. 

Emosi aries cenderung menipu, jadi cobalah untuk tidak terombang-ambing oleh keinginan sesaat. Cobalah untuk menjaga perasaanmu tetap berpijak pada kenyataan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Selasa, 30 Juni 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menghidupkan kembali romantisme dalam hubungan dan membuat percikan asmara menyala kembali. Terkait karir, kemampuan aries untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan akan membawa hasil positif di tempat kerja.

Sementara itu, berhati-hatilah saat membawa benda berat atau berjalan di atas permukaan yang licin untuk menghindari kecelakaan.

Terkait keuangan, tantangan di tempat kerja akan merangsang serta mendorong aries untuk mengajukan proposal yang akan membawa pengakuan.

Cinta Aries

Hari ini, aries dapat terhubung kembali dengan pasangan dengan cara yang belum pernah dilakukan akhir-akhir ini. Mungkin, rutinitas kehidupan kerja telah memadamkan nuansa romantis yang ada di dalam hubungan aries.

Hari ini, cobalah menghidupkan kembali romantisme dan membuat percikan asmara itu menyala kembali.

Editor: Hanny Suwindari
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