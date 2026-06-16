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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 30 Juni 2026 | 09.45 WIB

Ramalan Zodiak Libra 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra mungkin sedang ingin menjelajah. Libra mungkin merasa bebas untuk menjadi diri sendiri, siap untuk mengeksplorasi ide-ide baru, dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar. 

Cobalah menggunakan waktu ini untuk membuka diri, membicarakan perasaanmu, serta menyelesaikan perbedaan di masa lalu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Selasa, 30 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu memberi tahu pasangan arti kehadirannya untuk membangkitkan semangatnya. Terkait karir, pikirkan cara untuk mengatasi orang-orang yang tidak kooperatif menggunakan kemampuan diplomasimu.

Sementara itu, selalu perhatikan tindakanmu agar terhindar dari kecelakaan dan musibah. Terkait keuangan, kemampuan libra dalam beradaptasi akan membantu mencapai target yang diinginkan.

Cinta Libra

Sudah saatnya libra memberi tahu pasangan bagaimana hidup telah berubah sejak ia hadir. Ini akan membangkitkan semangatnya dan memungkinkan kalian berdua untuk memulai perjalanan bersama. Curahkan isi hati kepada pasanganmu hari ini.

Karir Libra

Akhir-akhir ini, menyelesaikan proyek menjadi sulit bagi libra. Hal ini mungkin karena ada orang-orang di sekitar yang sikapnya menghambat pekerjaan. 

Editor: Hanny Suwindari
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