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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 30 Juni 2026 | 09.40 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Horoskop harian menunjukkan bahwa zodiak aquarius perlu menikmati waktu bersama teman-teman dan merasa puas dengan kemajuan yang terjadi di tempat kerja. 

Aquarius mungkin merindukan beberapa teman lama dan ingin segera bertemu kembali dengan mereka. Hari ini, aquarius akan melihat bahwa aktivitas di bidang sosial mulai meningkat. Untuk saat ini, kehidupan di rumah cukup tenang dan damai.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 30 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu memulai perjalanan asmara dan menikmati kebersamaan dengan pasangan. Terkait karir, kerja keras aquarius akhirnya membuahkan hasil, dimana atasan mungkin memutuskan untuk memberi aquarius bonus.

Sementara itu, hindari gangguan pencernaan ringan yang menyebabkan sakit perut dan ketegangan mental. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapatkan keuntungan jika berinvestasi di industri pasar saham saat ini.

Cinta Aquarius

Keinginan aquarius untuk memulai perjalanan asmara kemungkinan akan terwujud hari ini. Jika berencana mengajak pasangan berkencan, akan lebih baik jika pergi ke tempat dimana aquarius bisa mengobrol dan menikmati kebersamaan dengan pasangan. Tujuan utamanya adalah untuk bersenang-senang dan saling memahami dengan baik.

Karir Aquarius

Hari ini adalah hari keberuntungan bagi aquarius yang bekerja di sektor bisnis atau berurusan dengan klien luar negeri. Bisa jadi, kerja keras aquarius akhirnya membuahkan hasil dan atasan memutuskan untuk memberi aquarius bonus. 

Editor: Hanny Suwindari
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