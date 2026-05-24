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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 30 Juni 2026 | 09.30 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 30 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Yuka777) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Yuka777)

JawaPos.com - Jika zodiak capricorn pernah menghadapi masalah di masa lalu, hari ini solusinya akan tampak sangat jelas. Ide-ide capricorn mungkin akhirnya mulai terwujud. Kejelasan pikiran ini mengarahkan capricorn menuju kesuksesan. 

Hal ini dapat membawa hal positif dan ketenangan dalam hidup. Hari ini juga merupakan waktu yang sangat baik untuk menyelesaikan masalah pribadi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 30 Juni 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn dan pasangan perlu melakukan hobi yang menarik bersama untuk menikmati kebersamaan hari ini. Terkait karir, kerahkan semua kemampuanmu demi mengesankan dan memberikan kesan yang baik kepada atasan.

Sementara itu, lakukan tindakan pencegahan untuk menghindari sakit perut pada hari ini. Terkait keuangan, pastikan menguasai semua proyek dan jangan melewatkan keputusan untuk mengatasi situasi sulit saat bekerja.

Cinta Capricorn

Hobi menarik yang capricorn dan pasangan miliki akan membantu untuk menikmati kebersamaan hari ini. Melakukan hal-hal bersama juga akan mempererat hubungan kalian. 

Manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan perasaan tulusmu dan mencegahnya merasa diabaikan. Balasan yang capricorn terima akan menjadi bukti yang cukup apakah sedang berada di hubungan yang benar.

Karir Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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