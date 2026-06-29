2026 Adalah Tahunnya Enam Zodiak Ini yang Karirnya Meroket Hingga Finansial Selalu Lengket!

JawaPos.com – Meskipun tahun lalu cukup menantang untuk dunia pekerjaan dan ekonomi, enam zodiak akan menikmati keberuntungan karir dan finansial yang jauh lebih baik di 2026 ini.

Astrolog Abigail-Rose Remmer mengungkapkan bahwa beberapa zodiak akan mendapat dukungan penuh dari alam semesta dalam hal pekerjaan dan keuangan tahun 2026 ini.

Meskipun tahun 2026 tetap datang dengan tantangannya sendiri, zodiak beruntung ini memiliki posisi astrologi yang menguntungkan untuk meraih kesuksesan karir dan finansial.

Kombinasi transit planet dan pergerakan Node akan menciptakan peluang emas yang tidak boleh dilewatkan oleh zodiak spesial ini.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (28/6), dijelaskan bahwa terdapat enam zodiak yang karir dan finansialnya meroket di tahun 2026.

1. Capricorn

Capricorn memulai tahun dengan empat planet berada di konstelasi mereka yang memberikan dorongan motivasi luar biasa sejak awal Januari .

Jupiter berada di rumah ketujuh sepanjang paruh pertama tahun, memberkati sektor kemitraan bisnis dan hubungan dengan klien penting mereka dengan sangat baik.

Konjungsi Venus-Jupiter di bulan Juni akan memperkuat peluang kontrak bisnis yang menguntungkan dan membawa rezeki berlimpah untuk mereka yang berzodiak Capricorn.