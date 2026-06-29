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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 29 Juni 2026 | 20.02 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 29 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/coolvector)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang cukup menantang bagi Aquarius. 

Beberapa hal mungkin tidak berjalan sesuai keinginan sehingga Anda perlu mengeluarkan usaha lebih besar untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kurangnya rasa percaya diri dan tekanan yang muncul dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan.

Namun, dengan ketenangan dan perencanaan yang baik, Aquarius tetap mampu melewati hari ini dan menemukan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Senin (29/6), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini mengharuskan Anda untuk lebih sabar dan realistis dalam menghadapi berbagai situasi.

Beberapa kenyamanan mungkin perlu dikorbankan demi menyelesaikan tanggung jawab yang ada.

Kurangnya keberanian atau keraguan terhadap diri sendiri dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan.

Cinta Aquarius

Kehidupan asmara memerlukan perhatian lebih karena perbedaan pendapat dengan pasangan dapat menimbulkan ketidaknyamanan.

Kesalahpahaman kecil berpotensi berkembang apabila komunikasi tidak dijaga dengan baik.

Editor: Bayu Putra
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