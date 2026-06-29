Ramalan Zodiak Capricorn Selasa, 30 Juni 2026: Asmara Makin Romantis, Karier Butuh Keberanian, dan Keuangan Perlu Diatur Lebih Baik

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.Com - Pemilik zodiak Capricorn diprediksi akan menjalani hari yang dipenuhi energi positif, terutama dalam kehidupan asmara.
Hubungan dengan pasangan semakin hangat, sementara para lajang memiliki kesempatan mempererat hubungan dengan orang yang disukai.
Di sisi lain, karier menuntut keberanian mengambil keputusan, sedangkan kondisi keuangan perlu mendapat perhatian lebih agar tetap stabil.
Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap zodiak Capricorn di hari Selasa, 30 Juni 2026.
Cinta
Hari ini menjadi momen yang membahagiakan bagi Capricorn yang telah memiliki pasangan. Perasaan cinta semakin kuat dan Anda semakin yakin dengan masa depan hubungan yang sedang dijalani.
Tidak ada salahnya memberikan kejutan kecil atau hadiah sederhana untuk membuat pasangan merasa dihargai dan dicintai.
Bagi Capricorn yang masih lajang, kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama gebetan akan membuka peluang mengenal satu sama lain dengan lebih dekat.
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