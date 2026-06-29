Ramalan Zodiak Capricorn 29 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi salah satu momen yang cukup menguntungkan bagi Capricorn.
Keberanian dan tekad yang kuat membuat Anda lebih percaya diri dalam mengambil langkah serta menyelesaikan berbagai tanggung jawab.
Energi positif yang muncul juga mendorong Capricorn untuk bergerak lebih cepat dalam mencapai tujuan.
Dengan sikap yang penuh keyakinan dan semangat tinggi, berbagai peluang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perkembangan karier maupun kehidupan pribadi.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Senin (29/6), dikutip dari Astroved.
Secara umum, hari ini memberikan dorongan besar bagi Capricorn untuk bertindak lebih tegas dan percaya diri.
Anda cenderung mampu mengambil keputusan dengan cepat dan memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan yang ada.
Berbagai target yang telah direncanakan berpeluang tercapai dengan lebih mudah. Manfaatkan momentum ini untuk menyelesaikan pekerjaan penting.
Kehidupan asmara berjalan dengan cukup harmonis. Komunikasi yang hangat dan terbuka membuat hubungan dengan pasangan terasa lebih nyaman dan menyenangkan.
Bagi Capricorn yang telah memiliki pasangan, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang sempat tertunda.
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