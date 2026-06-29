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Leni Setya Wati
Senin, 29 Juni 2026 | 17.55 WIB

Ramalan Zodiak Leo Selasa, 30 Juni 2026: Keuangan Menguntungkan, Asmara Makin Hangat, dan Saat Tepat Mengasah Keterampilan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.Com - Pemilik zodiak Leo diprediksi akan menjalani hari yang penuh peluang untuk berkembang.

Ini menjadi waktu yang tepat untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan yang dapat menunjang masa depan.

Di sisi lain, hubungan asmara semakin harmonis melalui komunikasi yang terbuka, sementara kondisi keuangan berpotensi membawa kabar baik menjelang akhir hari.

Yuk simak ramalan terlengkap zodiak Leo seputar cinta, karier, keuangan, emosi, kesehatan, hingga perjalanan seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta

Hubungan percintaan Leo dipenuhi energi positif. Setelah selama ini memberikan perhatian dan dukungan kepada pasangan yang sedang menghadapi masa sulit, kini giliran Anda menerima kasih sayang dan perhatian dari mereka.

Luangkan waktu untuk membicarakan tujuan dan impian bersama. Percakapan yang jujur akan mempererat hubungan sekaligus membangun masa depan yang lebih jelas.

Bagi Leo yang masih lajang, ada peluang menerima hadiah atau perhatian dari seseorang yang diam-diam mengagumi Anda. Sosok berzodiak Scorpio juga diprediksi membawa kecocokan dalam urusan asmara.

Editor: Novia Tri Astuti
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