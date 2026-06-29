Ramalan Zodiak Scorpio 29 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan membawa suasana yang cukup dinamis bagi Scorpio.

Berbagai hal berjalan dengan hasil yang cenderung moderat sehingga Anda perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan penting.

Menjaga pikiran tetap positif menjadi kunci agar Scorpio dapat menghadapi tantangan dengan lebih tenang.

Hindari bertindak tergesa-gesa karena keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan matang berpotensi menimbulkan hambatan di kemudian hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Senin (29/6), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) Secara umum, hari ini mengharuskan Anda lebih sabar dan bijaksana dalam menyikapi berbagai keadaan.

Hasil yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya sesuai harapan, namun bukan berarti Anda tidak dapat mencapai kemajuan.

Sebaiknya tunda keputusan besar dan fokus terlebih dahulu pada hal-hal yang benar-benar penting.

Cinta Scorpio Kehidupan asmara membutuhkan perhatian dan komunikasi yang lebih hangat. Bersikap terbuka serta ramah kepada pasangan dapat membantu memperkuat hubungan dan mengurangi potensi kesalahpahaman.