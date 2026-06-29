Rezeki Karier Mengalir Deras, Inilah 5 Shio yang Berpeluang Naik Jabatan atau Mendapat Pekerjaan Impian di Juli

JawaPos.Com - Memasuki bulan Juli, banyak orang berharap memperoleh perubahan positif dalam perjalanan karier mereka.

Sebagian mengincar promosi jabatan, sebagian lagi menantikan pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan kemampuan dan harapan.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki dinamika peruntungan yang berbeda-beda pada setiap periode.

Beberapa shio disebut sedang memasuki fase yang cukup baik dalam urusan pekerjaan.

Energi keberuntungan dipercaya mendukung munculnya peluang baru, mulai dari mendapatkan kepercayaan lebih besar di tempat kerja, memperoleh proyek penting, hingga menerima tawaran pekerjaan yang lebih menjanjikan.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya yang tidak dapat dijadikan kepastian.

Kesuksesan karier tetap bergantung pada kemampuan, pengalaman, kerja keras, kedisiplinan, serta kesiapan dalam memanfaatkan peluang yang datang.