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Minggu, 28 Juni 2026 | 06.03 WIB

3 Weton yang Kekayaannya Meningkat Cepat di Tahun 2026, Semua Pintu Rezeki Alirkan Banyak Uang

Weton yang diramalkan kekayaannya meningkat cepat di tahun 2026 saat semua pintu rezeki alirkan banyak uang. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan kekayaannya meningkat cepat di tahun 2026 saat semua pintu rezeki alirkan banyak uang. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, di tahun 2026 ada sejumlah pihak yang bisa atau berkesempatan meraih banyak uang.

Kekayaan dari orang-orang ini dimungkinkan melejit dengan cukup cepat sampai bisa jadi salah satu orang kaya baru di tahun ini.

Hampir di sepanjang tahun, orang-orang ini memperoleh serangkaian hal baik yang darinya berbagai macam rezeki hadir.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan kekayaannya meningkat cepat di tahun 2026 saat semua pintu rezeki alirkan banyak uang

1. Weton Senin Kliwon

Menurut perhitungan primbon, mereka yang berweton Senin Kliwon punya keberuntungan baik di tahun 2026 ini.

Dalam keyakinan astrolog, keberuntungan ini sangat mungkin membuka serangkaian jalan rezeki dalam hidup mereka.

Di tahun ini pun mereka punya kesempatan besar untuk memiliki beberapa jalan rezeki yang bisa mengalirkan banyak uang.

Bila dimanfaatkan dengan baik, maka keberuntungan di tahun ini bisa membuat hidup mereka menjadi lebih mapan secara ekonomi di kemudian hari.

2. Weton Minggu Kliwon 

Editor: Hanny Suwindari
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