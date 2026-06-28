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Rabbany Wanadriani
Senin, 29 Juni 2026 | 04.09 WIB

6 Zodiak Ini Terlahir Keras Kepala dan Menyebalkan, Penasaran?

Ilustrasi seseorang yang keras kepala dan tak mudah mengalah (Dok. Pexels) - Image

Ilustrasi seseorang yang keras kepala dan tak mudah mengalah (Dok. Pexels)

JawaPos.com – Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang kerap dianggap memiliki karakter yang mudah memancing kekesalan orang lain.

Mereka sering dikaitkan dengan sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, gemar melontarkan komentar sarkastik, serta sulit mengubah pendirian. Karakter tersebut membuat mereka tidak selalu mudah diajak berinteraksi.

Sejumlah kebiasaan yang dimiliki oleh pemilik zodiak ini juga kerap membuat orang-orang di sekitarnya merasa terganggu atau jengkel.

Mengutip English Jagran, berikut enam zodiak yang dikenal memiliki sifat paling menyebalkan dan sering membuat orang lain kesal.

1. Gemini

Karena kecenderungan tidak terduga, Gemini dapat mengganggu orang-orang di sekitar mereka.

Zodiak ini sering berubah pikiran dengan cepat, yang membuat orang lain merasa bingung dan kesal.

Juga, Gemini selalu terburu-buru dan pemarah, yang dapat mengakibatkan pertengkaran dan miskomunikasi.

2. Leo

Leo bisa sangat merepotkan karena sifatnya yang periang. Mereka mungkin tampak sombong dan tidak peka karena rasa percaya diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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