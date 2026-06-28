6 Zodiak Ini Terlahir Keras Kepala dan Menyebalkan, Penasaran?

Ilustrasi seseorang yang keras kepala dan tak mudah mengalah (Dok. Pexels)
JawaPos.com – Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang kerap dianggap memiliki karakter yang mudah memancing kekesalan orang lain.
Mereka sering dikaitkan dengan sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, gemar melontarkan komentar sarkastik, serta sulit mengubah pendirian. Karakter tersebut membuat mereka tidak selalu mudah diajak berinteraksi.
Sejumlah kebiasaan yang dimiliki oleh pemilik zodiak ini juga kerap membuat orang-orang di sekitarnya merasa terganggu atau jengkel.
Mengutip English Jagran, berikut enam zodiak yang dikenal memiliki sifat paling menyebalkan dan sering membuat orang lain kesal.
1. Gemini
Karena kecenderungan tidak terduga, Gemini dapat mengganggu orang-orang di sekitar mereka.
Zodiak ini sering berubah pikiran dengan cepat, yang membuat orang lain merasa bingung dan kesal.
Juga, Gemini selalu terburu-buru dan pemarah, yang dapat mengakibatkan pertengkaran dan miskomunikasi.
2. Leo
Leo bisa sangat merepotkan karena sifatnya yang periang. Mereka mungkin tampak sombong dan tidak peka karena rasa percaya diri.
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol