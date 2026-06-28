8 Weton Paling Beruntung dalam Soal Rezeki, Hidup Mapan dan Jauh dari Kemiskinan

JawaPos.Com - Keberuntungan dalam urusan rezeki selalu menjadi pembahasan yang menarik dalam tradisi masyarakat Jawa.

Selain dipengaruhi oleh kerja keras, ketekunan, dan doa, banyak orang juga mempercayai bahwa weton kelahiran dapat memberikan gambaran mengenai watak, perjalanan hidup, hingga potensi finansial seseorang.

Kepercayaan tersebut berasal dari Primbon Jawa, kumpulan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.

Menurut berbagai penafsiran dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dikenal memiliki potensi besar dalam urusan ekonomi.

Mereka dipercaya memiliki karakter pekerja keras, pandai melihat peluang, tidak mudah menyerah, serta mampu mengelola hasil kerja dengan baik.

Kombinasi sifat tersebut membuat kehidupan mereka perlahan berkembang menuju kondisi yang lebih mapan dan berkecukupan.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa ramalan weton bukanlah kepastian mengenai masa depan.