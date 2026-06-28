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Minggu, 28 Juni 2026 | 23.15 WIB

3 Weton yang Bakal Hidup Dalam Keadaan Lancar Rezeki, Tahun 2026 Waktunya Tabung Uang sampai Kaya

Weton yang diramalkan bakal hidup dalam keadaan lancar rezeki hingga tahun 2026 menjadi waktu tepat menabung uang sampai kaya. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan bakal hidup dalam keadaan lancar rezeki hingga tahun 2026 menjadi waktu tepat menabung uang sampai kaya. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 bisa jadi kesempatan yang baik bagi seseorang untuk menjadi mapan secara finansial.

Tidak hanya orang dengan balungan sugih yang bisa meningkatkan keuangan yang dipunya, orang biasa pun juga punya kesempatan yang sama.

Keberuntungan dikatakan akan membuat rezeki seseorang jadi kian lapang hingga pintu rezeki yang belum terbuka bisa mengalirkan kebaikan mulai periode ini.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan bakal hidup dalam keadaan lancar rezeki hingga tahun 2026 menjadi waktu tepat menabung uang sampai kaya.

1. Weton Minggu Pon 

Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton Minggu Pon dikenal dengan wataknya yang rela berkorban.

Tahun 2026 yang berjalan tidak menentu pun bukan jadi penghalang atau sesuatu yang membuatnya berhenti bekerja keras.

Hal keringat jerih payahnya di tahun 2026 ini dikatakan akan bertemu dengan keberuntungan, di mana hal tersebut membuat segala sesuatunya menjadi lebih indah.

Editor: Novia Tri Astuti
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